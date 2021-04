India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्‍ली एम्‍स ने फैसला लिया है कि 10 अप्रैल यानी शनिवार से विभिन्‍न ऑपरेशन थिएटरों में केवल इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। एम्‍स का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्‍ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है।

Only urgent procedures or surgeries to be taken up in various operation theatres of AIIMS with effect from 10th April, Saturday, in view of COVID19 prevention and control: AIIMS, Delhi