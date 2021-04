India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। देश भी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजधानी दिल्‍ली में संक्रमित मरीजों की संख्‍या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक दिल्‍ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति मिलेगी। अंतिम संस्‍कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी। इसके अलावा बार और रेस्‍त्रां में कुल 50 फीसदी क्षमता ही प्रयोग में होगा। अब दिल्‍ली मेट्रो में यात्री कोच की 50% हिस्से में यात्रा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल में कुल बैठने की क्षमता के 50% हिस्से में बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50% यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी।

वहीं फ्लाइट से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगटिव RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्‍यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो यात्री बिना निगेटिव रिपोर्ट के दिल्‍ली आएंगे उन्‍हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा। अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही स्‍व‍िमिंग पूल बंद कर दिया गया है। स्‍टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे।

Marriage-related gatherings are allowed up to 50 persons. Restaurants & bars are allowed up to 50% of the seating capacity. Cinemas/theatres/multiplexes will be permitted to open with up to 50% of seating capacity: Delhi Disaster Management Authority, Govt of NCT of Delhi