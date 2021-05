बच्चों पर जल्द शुरू करेंगे कोविड वैक्सीन का ट्रायल, कई देश पहले ही दे चुके हैं अनुमति: नीति आयोग

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 27 मई। देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, अभी भी रोजाना दो लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं जबकि हजारों मौत का सिलसिला भी जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना की स्थिति पर मीडिया को अन्य जानकारी दी। उन्होंने बताया, पिछले 24 घंटों में देश में 2,11,000 मामले दर्ज किए गए हैं और 3,847 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 8.84 प्रतिशत हैं। 10 मई को देश में 37,45,000 सक्रिय मामले थे जो अब 24,19,000 रह गए हैं।

लव अग्रवाल ने आगे कहा, 78 फीसदी नए मामले 10 राज्यों से दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ 7 राज्यों में प्रतिदिन 10 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 3 हफ्ते पहले 531 जिलों में रोज 100 नए मामले प्रतिदिन दर्ज किए जाते थे, अब ऐसे जिले 359 रह गए हैं। देश में आज 2,83,000 रिकवरी दर्ज की गई हैं। 23 राज्य देश में ऐसे हैं जहां प्रतिदिन रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। स्वस्थ होने की दर अब 85.6 प्रतिशत से बढ़कर 90 फीसदी हो गई है, यह एक सकारात्मक संकेत है।

Overall recoveries are now exceeding the number of cases being reported on a daily basis. The recovery rate has increased from 85.6% to 90% now, it's a positive indication: Ministry of Health pic.twitter.com/hUouO5taI8