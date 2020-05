महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, सीएम उद्धव बोले- अभी और कठिन होगी लड़ाई, घर में मनाएं ईद

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई। भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या ने उद्धव सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता से अपील की कि वह अपने घरों में ही ईद मनाएं और कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में एक दूसरे का सहयोग करना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंच चुकी है वहीं, 1600 से अधिक पुलिसकर्मी भी संक्रमित हैं।

कोरोना संकट पर सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अब कठिन होने जा रही है। सीएम ने राज्य के लोगों से कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ तैयार हैं। मानसून का मौसम आ रहा है, इसलिए, संबंधित बीमारियां भी होंगी। इसलिए, हमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम उद्धव ठाकर ने मुस्लिम समुदायों से अपील की है कि ईद का त्योहार वह घर पर ही मनाएं।

The fight against COVID19 is going to be tougher now but there is no need to panic as we are prepared with extra health facilities: Maharashtra CM Uddhav Thackeray as positive cases cross 47,000 in the state

The number of active patients is 33,786 and over 13,000 have recovered. pic.twitter.com/siCrEZcPjn