नई दिल्‍ली, 13 मार्च। देश के पांच राज्‍यों में हुए विधानसभा चुनाव में देश की सबसे पुरानी राष्‍ट्रीय पार्टी कांग्रेस का परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहा। पांचों राज्‍यों में चुनाव के पहले बड़ी संख्‍या में कांग्रेस के भारी संख्‍या में विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा या अन्‍य पार्टियों में शामिल हो गए। इसके बावजूद वर्तमान समय में भी कांग्रेस विधायकों की संख्‍या में मामले में मजबूत स्थिति में है।

English summary

Congress, which is facing a crushing defeat in five states, know how many MLAs are there across the country