डीके शिवकुमार ने बीजेपी को बधाई देते हुए कहा- मेरी गिरफ्तारी का मिशन पूरा हुआ

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद डीके शिवकुमार को मेडिकल जांच के लिए ईडी की टीम कड़ी सुरक्षा में आरएमएल अस्पताल लेकर गई। जहां पर डीके के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यहां कर कि एक समर्थक ने रोते हुए अपने कपड़े तक फाड़ डाले। वहीं कांग्रेसी नेता डीके की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के बाद डीके ने ट्वीट कर कहा कि, मैं अपने बीजेपी के मित्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के मिशन को सफलतापूर्वक कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद डीके शिवकुमार ने ट्वीट कर कहा, 'मैं अपने बीजेपी के मित्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मेरे खिलाफ आईटी और ईडी केस राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मैं बीजेपी की बदले की कार्रवाई का शिकार हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कनकपुरा के विधायक शिवकुमार पूछताछ के लिए चौथी बार मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए थे।

I appeal to my party cadre, supporters and well-wishers to not be disheartened as I have done nothing illegal.

I have full faith in God & in our country's Judiciary and am very confident that I will emerge victorious both legally and politically against this vendetta politics.