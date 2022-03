डर के बाद निडरता दूसरा विकल्प, हम होश में करते हैं चयन: कांग्रेस

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 10 मार्च। सभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पिछड़ चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है। वहीं उत्तरखंड में एक बार फिर से भाजपा सरकार की वापसी हो रही है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ट्विटर पेज से एक पोस्ट की गई है। जिसमें कहा गया है कि डर के आगे दूसरा विकल्ब निरडरता भी है। जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हम उससे डरना पसंद करते हैं। इस पोस्ट को राहुल गांधी ने शेयर किया है।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम यह दिखाते हैं कि कांग्रेस सभी प्रदेशों में पिछली बार की तुलना में बेहद निराशाजनक है। कांग्रेस को अपने बीच उथल पुथल करने का खामियाजा पंजाब में चुकाना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस भाजपा के काफी पिछड़ चुकी है। पंजाब में कांग्रेस को 19 सीटों पर जी मिल सकती है। यहां आम पार्टी को 91 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा से काफी पिछड गई है। यहां भाजपा को 48 सीटों पर बढ़त मिल रही है तो वहीं कांग्रेस 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

Fear is a choice. When we're scared of something, we are choosing to be scared of it. We consciously decide that we're going to be scared.

But there is also another decision: You can turn around & say I'm not scared.

No matter what you do, I am not scared.: Shri @RahulGandhi pic.twitter.com/Av1mgtP8UC