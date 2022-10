इंडिगो फ्लाइट में शशि थरूर का हुआ विशेष स्वागत, सोशल मीडिया यूजर्स ने की तारीफ

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बीती रात हैदराबाद से तिरुवनंतपुरम की फ्लाइट में स्पेशल स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान फ्लाइट में अधिकतर समय उन्होंने युवा यात्रियों के साथ सेल्फी देने में बिताई। इस दौरान उन्होंने कुछ यात्रियों को ऑटोग्राफ भी दिया। इसका उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है।

Unexpected moments: on my ⁦@IndiGo6E⁩ flight from Hyderabad to Tvm last night, Captain Inderpreet Singh announced a “special welcome” for me & the passengers applauded. Spent most of the flight giving selfies. But some young passengers still came clutching autograph books! pic.twitter.com/QWfLnV77G6