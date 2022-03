'हमारे पास कुछ सुझाव थे जो साझा किए', सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद गुलाम नबी का बयान

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 18 मार्च: दो दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप 'जी 23' की बैठकें हो रही हैं। जी-23 नेताओं की मीटिंग पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के घर चल रही थी, जिसके बाद अब गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपथ पहुंचे। लगातार दो दिनों से खबर मिल रही थी कि गुलाम नबी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद शुक्रवार शाम को उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की।

सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अच्छी बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में बने रहना चाहिए, हमारे पास बस कुछ सुझाव थे, जो साझा किए गए थे।

The meeting with Sonia Gandhi was good. All members of the Congress party decided unanimously that she should continue as the president, we just had some suggestions that were shared: Congress leader Ghulam Nabi Azad after meeting party president Sonia Gandhi pic.twitter.com/OSSsZqekqw