Climate change:देश के इन सभी तटीय शहरों पर भयानक संकट, 3 फीट तक समंदर में डूबने का खतरा

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 10 अगस्त: संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत भयानक रिपोर्ट दी है। यूनाइटेड नेशंस इंटर-गवर्नमेंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने सोमवार को जो अनुमान जारी किया है, उसके मुताबिक अगले दो दशकों में किसी भी परिस्थिति में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री तक इजाफे की बात कही गई है। यूएन ने इस रिपोर्ट के को मानवता के लिए खतरा बताया है। इस रिपोर्ट के आधार पर कई सारे अनुमान लगाए गए हैं, जिसमें भारत के तटीय शहरों के लिए सख्त चेतावनी छिपी हुई है। नासा की रिपोर्ट का अनुमान है कि इस सदी के आखिर तक भारत के कई तटीय शहर 3 फीट तक समंदर में समा जाएंगा। एक और रिपोर्ट ने तो अगले 30 साल में ही खतरे की घंटी बजा दी है।

Climate change: Sea water may enter many coastal cities of India in the coming decades, cities from Mumbai to Kolkata are likely to be hit