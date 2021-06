चीन और पाकिस्तान ने बनाई बड़ी योजना, इस मकसद से 'मीडिया हाउस' लॉन्च करने की तैयारी

India

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 जून: पाकिस्तान और चीन मिलकर एक टेलीविजन चैनल और मीडिया हाउस लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इसका मकसद 'सूचना पर दबदबा' हासिल करना बताया जा रहा है, जिसके जरिए ये दोनों देश पश्चिमी देशों की मीडिया के बदले एक विकल्प दे सकते हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले ने नाम नहीं जाहिर होने देने की शर्त पर कहा है कि ये दोनों देश कतर के अल-जजीरा और रूस के आरटी नेटवर्क की तर्ज पर एक मीडिया संगठन खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकारों को जुटाना चाहते हैं। जाहिर है कि इसकी फंडिंग चीन करने वाला है। यह जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है।

English summary

China and Pakistan want to launch media houses together so that they can improve their image, information received by Indian security agencies