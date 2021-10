छत्तीसगढ़: कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा, मंच पर TS सिंहदेव के समर्थक नेता के साथ हुई धक्का-मुक्की

India

oi-Akarsh Shukla

जशपुर, 24 अक्टूबर। कांग्रेस पार्टी के अपने ही सदस्यों के बीच विचारधारा में समानता की कमी है। जिसके चलते पार्टी को पंजाब जैसे राजनीतिक हालात का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ अब छत्तीसगढ़ के जशपुर में देखने को मिला। जहां स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

दरअसल, जशपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तभी उन्हें मंच से धक्का दे दिया गया और बोलने से रोक दिया गया। पवन अग्रवाल, मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन में बोलना ही शुरू किया था कि अन्य नेताओं ने उन्हें माइक से दूर कर मंच से धक्का मारकर हटाने की कोशिश की। इस बीच पवन अग्रवाल के समर्थक भी मंच पर पहुंच गए।

#WATCH | Chhattisgarh: Local Congress leaders & workers enter into a brawl at party workers conference in Jashpur after party's ex-dist pres Pawan Agarwal was pushed away from podium & stopped from speaking. He had started speaking on Min TS Singh Deo when the incident took place pic.twitter.com/7joKTUlYgE