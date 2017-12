केंद्र सरकार 31 मार्च तक बढ़ाएगी बैंक खातों से आधार लिंक कराने की डेडलाइन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा सकती है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा तीन जजों की बेंच को कहा कि बैंक खआते, मोबाइल और अन्य सेवाओं से आधार लिंक कराने की तारीख 31 मार्च, 2018 तक बढ़ सकती है। बता दें कि अभी तक आधार को इन सेवाओं से लिंक कराने की तारीख 31 दिसंबर, 2017 थी।

सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैधता को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर सुनावई के दौरान एडवोकेट, श्याम दीवान ने कहा कि आधार से बैंक खातों, मोबाइल और अन्य सेवाओं को लिंक कराने की समयसीमा खत्म हो रही है ऐसे में याचिकाकर्ता को अतंरिम राहत मिलना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे एडवोकेट केके वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार तैयार है और वो आवश्यक सेवाओं के लिए आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड पर अब अगले हफ्ते सुनवई होगी।

