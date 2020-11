IPU जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर बने गिरीश चंद्र मुर्मू, 3 साल का रहेगा कार्यकाल

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश के CAG और जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू (Girish Chandra Murmu) को संयुक्त राष्ट्र महासभा की इंटरनल पार्लियामेंट यूनियन जेनेवा (IPU) में एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरीश चंद्र मुर्मू स्विटजरलैंड के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वो बहुत जल्द ही इस पद को ग्रहण करेंगे। जीसी मुर्मू का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा। आपको बता दें कि इंटरनल पार्लियामेंट यूनियन को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

क्या है IPU

इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसका काम लोकतांत्रिक देशों की संसदों के बीच तालमेल बिठाना है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रित प्रशासन को प्रमोट करना, जवाबदेही तय करना, सदस्य देशों के बीच तालमेल बिठाना है। इसके अलावा यह संगठन राजनीति में समानता को भी बढ़ावा देता है।

Girish Chandra Murmu will take charge of this position from Supreme Audit Institution of Switzerland. The IPU has permanent observer status at the United Nations General Assembly: Office of Comptroller & Auditor General of India https://t.co/3nhSbLrEVk