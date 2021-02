नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने की Budget 2021 की तारीफ, बोले- देश के सभी लोगों की उम्मीदें हुईं पूरी

India

oi-Akarsh Shukla

Union Budget 2021 in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का ऐतिहासिर पेपर लेस बजट पेश किया। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के बीच सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के बजट (Budget 2021) पर अब लोगों को रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। नीति आयोग के के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने बजट 2021 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल बताया है।

राजीव कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरी राय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से देश को काफी उम्मीदें थीं, जिसे उन्होंने पूरा किया है। वर्तमान समय को देखते हुए बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए अनुकूल है। राजीव कुमार ने रक्षा बजट पर बोलते हुए कहा, 'यह (रक्षा) भाषण का हिस्सा नहीं है, लेकिन बजट का हिस्सा है। एफएम ने बजट में 6 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा व्यय महत्वपूर्ण है लेकिन हमारी प्रगति से कम जुड़ा हुआ है। यह बजट भारत की ग्रोथ को आगे ले जाने वाला है।'

In my opinion, Finance Minister had raised a lot of expectations regarding #Budget2021 and she has fulfilled all of them. Given the current times, the budget is focussed on India's growth and is tailored to accelerate the growth rate: NITI Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar pic.twitter.com/T9XyFvTHOq