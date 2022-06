BRO cafes: अब चीन-पाकिस्तान बॉर्डर घूमने में आएगा और मजा,J&K-लद्दाख-हिमाचल में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 जून: बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) देश के 12 राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में 75 बीआरओ कैफे खोलने की तैयारी कर रहा है। यह कैफे बीआरओ की गाइडलाइंस के मुताबिक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहत खोले जाएंगे, जिससे सैलानियों के देश के सीमावर्ती इलाकों खासकर दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों में यात्रा का अनुभव ही बदल जाएगा। यह योजना यात्रियों की ओर से महसूस की जाने वाली परेशानियों को देखकर ही शुरू की जा रही है। जाहिर है कि इससे यात्रियों की सुविधाएं तो मिलेंगी ही, इन क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

Border Roads Organization will build BRO Cafes at 75 border places in 12 states of the country. Its purpose is to provide necessary basic facilities to the tourists