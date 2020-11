सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले- नस्लें तबाह हो जाएंगी पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा

India

oi-Ankur Kumar

हैदराबाद। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसी को लेकर आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ प्रचार के लिए हैदराबाद में थे। प्रचार अभियान के दौरान योगी आदित्‍यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्‍यनगर करने का ऐलान किया जिसे लेकर राजनीति गरमा गई है। सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के लोग यहां का नाम बदलना चाहते हैं, यहां रहने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तानी रोहिंग्या बतातें है।

1 दिसंबर को मजलिस को वोट देकर इनके मुंह पर यहां की जनता तमाचा रसीद करेगी। ओवैसी ने कहा कि जो शख्स हैदराबाद का नाम बदलना चाहता है उनकी नस्लें तबाह हो जाएगी लेकिन नाम नहीं बदलेगा। हम अली के नाम लेवा हैं हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे। मैं आप लोगों (वोटर्र्स) को वास्ता देता हूं आप लोगों को जवाब देना होगा उन लोगों को जो शहर का नाम बदलना चाहते है। उन्‍होंने कहा कि बीजेपी हर चीज बदलना चाहती है। यूपी के मुख्‍यमंत्री आपने नाम बदलने का ठेका ले रखा है क्‍या?

बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने लोगों को बुला लिया है, अब खाली डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है। वो भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसका भी हाथ थामकर पीएम मोदी ने कहा अबकी बार ट्रंप सरकार लेकिन वो भी गड्ढे में गिर गया। उन्होंने कहा कि ये लोग लाख जिन्ना जिन्ना कर लें। हमने जिन्ना की मोहब्बत को ठुकराया। जो रजाकार थे पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वो हैदराबाद में रह गए।

#WATCH AIMIM chief Asaduddin Owaisi says in Hyderabad, "They want to rename. They (BJP) want to rename everywhere. You will be renamed, but not Hyderabad. UP's Chief Minister comes here and says he will rename (Hyderabad). Have you taken a contract for this?... (28.11.2020) https://t.co/111Y86HBlc pic.twitter.com/m2iqjNmBtH