' कांग्रेस शासन में सांप्रदायिक हिंसा की सूची लंबी ', जेपी नड्डा ने खुले पत्र में विपक्ष को दिया जवाब

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। 18 अप्रैल को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देश को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। उनका पत्र विपक्ष द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने पत्र में कहा, "1969 में गुजरात, 1980 में मुरादाबाद, 1984 में भिवंडी, मेरठ 1987, 1980 के दशक में कश्मीर घाटी में हिंदुओं के खिलाफ विभिन्न घटनाएं, 1989 भागलपुर, 1994 में हुबली, कांग्रेस शासन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की सूची लंबी है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसी तरह, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ सबसे भीषण नरसंहार कांग्रेस के शासन में हुए हैं। यह वही कांग्रेस है जिसने डॉ अंबेडकर को संसदीय चुनावों में भी हराया था।" इसके अलावा, जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर अपने पत्र में 'क्षुद्र', 'विभाजनकारी' और 'वोट बैंक' की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी दलों से "विकास की राजनीति" को अपनाने का आग्रह किया।

"आज, जब सभी धर्मों, सभी आयु समूहों के साथ-साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग गरीबी को हराने और भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक साथ आए हैं, मैं विपक्ष से ट्रैक बदलने और विकास की राजनीति को अपनाने का आग्रह करूंगा, " उन्होंने लिखा है। शनिवार को विपक्षी नेताओं ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के बीच चुप रहने का आरोप लगाया था।

BJP Pres JP Nadda writes to country citizens to "think ahead & plan for how we all feel the nation must be when we mark 100 years of Independence in 2047."

"Youth of India want opportunities not obstacles & urge opposition to embrace politics of development," he further writes pic.twitter.com/ljYXOnQh8F