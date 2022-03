BJD के निलंबित विधायक पर भीड़ को गाड़ी से रौंदने का आरोप, घटना में 20 से अधिक लोग घायल

India

oi-Kapil Tiwari

भुवनेश्वर, मार्च 12। ओडिशा के खुर्द जिले में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जैसी एक घटना को अंजाम दिया गया है। बीजू जनता दल के एक निलंबित विधायक पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी कार से भीड़ को रौंद दिया। इस घटना में 20 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक, इस घटना में 15 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता और 7 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

बीजेडी विधायक प्रशांत जगदेव पर लगा आरोप

माना जा रहा है कि जिस जगह बीजेडी विधायक ने अपनी कार से लोगों को रौंदा है, वहां बीजेपी का कोई कार्यक्रम चल रहा था। इस घटना में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भीड़ को कुचलने का आरोप बीजेडी विधायक प्रशांत जगदेव पर लगा है।

Over 20 people injured after the suspended BJD MLA Prashant Jagdev's car allegedly ramped over the crowd in Odisha's Khordha

“Around 15 BJP workers, a BJD worker and 7 police personnel were injured in the incident. A probe has been initiated into the matter,” said SP Khordha pic.twitter.com/pTAA9S0nwd