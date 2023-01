बीजू पटनायक: ट्रेंड पायलट थे नवीन पटनायक के पिता, इंडोनेशिया के PM-उपराष्ट्रपति को जकार्ता से किया था रेस्क्यू

ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक एक बहुत ही माहिर पायलट थे। उन्होंने अपने कौशल का परिचय विश्व युद्ध और कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ भी दिया था। वह इंडोनेशिया के पीएम और वाइस प्रेसिडेंट को भी रेस्क्यू कर लाए थे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पहल पर उनके पिता बीजू पटनायक से जुड़ी एक पहचान को कोलकाता से भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। यह पहचान है, सात दशक से भी पुराना विमान Dakota (DC-3) VT-AUI, जो देश की आजादी से पहले और बाद में कई ऐतिहासिक ऑपरेशन का हिस्सा रह चुका है। बीजू पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने से पहले कलिंग एयरलाइंस के मालिक और एक बेहतरीन पायलट भी थे। वह ऐसे पायलट थे, जिन्होंने डच और ब्रिटिश सेना की चुनौतियों का सामना करके अपने विमान में जकार्ता से इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित निकाल लिया था। अब जब उनका पुराना विमान कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शिफ्ट किया गया है, तब उनके ऐतिहासिक और अंतराष्ट्रीय व्यक्तित्व की चर्चा भी आवश्यक हो जाती है।

Biju Patnaik,former CM of Odisha, was a trained pilot. He worked for the British army but also showed his skills in the independence of the country. Indonesia's PM-Vice President was safely evacuated