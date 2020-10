बिहार: भागलपुर में केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, बोले- नोटबंदी और GST, पीएम मोदी की दो कुल्हाड़ी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी। त्योहारी सीजन में मतदान को लेकर बिहार राजनीतिक पार्टियों की रैलियों से गूंज रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार से अपनी राजनीतिक करियर में आए ब्रेक को पटरी पर लाने में लगे गुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने शुक्रवार को बिहार में एक के बाद एक दो रैलियों को संबोधित किया। नवादा में तेजस्वी यादव के साथ एक साझा चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद अब राहुल गांधी भागलपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया।

7-8 साल से क्या कर रहे थे, तब नौकरी क्यों नहीं दी

भागलपुर में बोलते हुए राहुल गांधी ने क्रेंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत 22 दिनों के भीतर कोरोना से मुक्त होगा। मैं फरवरी से कह रहा था कि भारत के गरीब, मजदूर और किसानों को कोरोना के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, लेकिन मेरा उपहास उड़ाया गया।' राहुल ने आगे कहा, 'PM मोदी ने आप पर दो कुल्हाड़ी मारी-पहली नोटबंदी और दूसरी GST और अब कहते हैं कि हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे..पिछले 7-8 साल से आप क्या कर रहे थे, पिछले 6 महीने में आपने क्या किया, उसे पहले आपने क्या किया। चुनाव आया तो 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

PM Narendra Modi had said that India will be free of Corona within 22 days. I had been saying since February that the poor, labourers & farmers of India will suffer massive losses due to Corona but I was ridiculed: Congress leader Rahul Gandhi, in Bhagalpur#BiharElections pic.twitter.com/paiYpsU52N