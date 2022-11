राहुल गांधी बोले- महाराष्ट्र से Airbus का प्रोजेक्ट उड़ते हुए गुजरात चला गया,क्योंकि वहां चुनाव है

India

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना के बाद महाराष्‍ट्र में पहुंच चुकी है। रामेश्‍वर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी लंबी-लंबी पदयात्रा भी कर रहे हैं और गांवों शहरों में रहने वाले लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हर दिन राहुल गांधी का अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। बुधवार को राहुल गांधी ने इसी बीच नेताओं पर कटाक्ष करते हुए नसीहत भी दे डाली है।

महाराष्‍ट्र के नायगांव नांदेड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र से Airbus का प्रोजेक्ट उड़ते हुए गुजरात चला गया क्‍योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं।

इसके बाद राहुल गांधी ने कहा किसान और श्रमिक गाडि़यों, वाहनों में यात्रा नहीं करता, वो सड़क पर चलता है। इसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या वाहनों से नहीं समझा जा सकता है। अगर आपको उस भारत को समझना है, तो आपको सड़कों पर चलना होगा

Bharat Jodo Yatra: Rahul Gandhi said - If you want to understand the real India, then you have to walk on the streets