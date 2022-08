कुल कितनी संपत्ति की मालकिन हैं अर्पिता मुखर्जी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 3 अगस्त: पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में आईं अभिनेत्री और मॉडल अर्पिता मुखर्जी के पास अकूत संपत्ति का पता चला है। अर्पिता और उनके सहयोगी रहे बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्था चटर्जी दोनों इस समय एजेंसी की गिरफ्त में हैं। अभी तक अर्पिता के नाम पर जितनी प्रॉपर्टी और कंपनियों की जानकारी मिली है, उन सबका ब्योरा यहां पेश किया जा रहा है। हालांकि, अभी ईडी की जांच जारी है और काफी कुछ और बड़ा खुलासा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

English summary

Immense assets have been unearthed with actress and model Arpita Mukherjee, who was caught by the Enforcement Directorate during the investigation of West Bengal's education scam,Know about their assets and the status of companies