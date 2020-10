बलविंदर सिंह ने दर्ज कराई थी 42 FIR, फिर भी वापस ली गई सुरक्षा, पत्नी ने हत्या के लिए इन्हें ठहराया जिम्मेदार

India

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़: पंजाब के तरनतारन में शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह की हत्या के बाद पूरा माहौल शोकाकुल है। आतंकवादियों से कई बार लोहा ले चुके बलविंदर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए शनिवार को लोगों को हुजुम उमड़ पड़ा। बता दें कि बलविंदर सिंह की कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिंह के निधन के बाद उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

आपको बता दें कि 62 वर्षीय बलविंदर सिंह और उनके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन एक साल पहले ही स्थानीय पुलिस की सिफारिश के बाद हटा लिया गया था। बलविंदर सिंह की हत्या के बाद अब उनकी पत्नी जगदीश कौर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, 'हमारे परिवार पर हुए हमलों को लेकर थाने में 42 एफआईआर दर्ज है, इसके अलावा कई बार अनगिनत अन्य हमले हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में परिवार की सुरक्षा वापस लेना गलत था।'

There are 42 registered FIRs of attacks on our family and countless other attacks have taken place which are not on record. Withdrawal of security was wrong: Jagdish Kaur, wife of Shaurya Chakra-awardee Balwinder Singh who was shot dead at his house