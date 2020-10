पंजाब: शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या, कई बार आतंकियों से ले चुके हैं लोहा

India

चंडीगढ़: पंजाब के तरनतारन में उस समय हड़कंप मच गया जब वर्षों तक आतंकवाद से लोहा लेने वाले शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बलविंदर सिंह की हत्या के बाद से इलाके के लोगों में आक्रोश है, वह हत्यारों को जल्द पकड़ने और कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बलविंदर सिंह की गुरुवार को उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 62 वर्षीय बलविंदर सिंह की हत्या उनके घर में हुई। हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है, सूत्रों के अनुसार बलविंदर सिंह और उनका परिवार कई सालों से बड़े आतंकी संगठनों की हिटलिस्ट में थे। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद बलविंदर सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बलविंदर सिंह के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है, इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

Tarn Taran: Shaurya Chakra awardee Balwinder Singh's family mourns his death; visuals from yesterday.

"No matter who they are our police will surely catch perpetrators," says Congress MLA Harminder Singh Gill.

Balwinder Singh was shot dead at his house on Thursday. #Punjab pic.twitter.com/1vKu4LslTC