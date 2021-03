असम: सुष्मिता देव ने नहीं दिया पार्टी से इस्तीफा, कांग्रेस ने बयान जारी कर किया स्पष्ट

India

oi-Akarsh Shukla

दिसपूर। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव के पार्टी से इस्तीफा देने की खबरों पर अब विराम लग चुका है। शनिवार को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट किया कि सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बता दें कि कांग्रेस कमेटी का यह स्पष्टीकरण कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की उस टिप्पणी के बाद आया है जो उन्होंने सुष्मिता देव के इस्तीफे की खबरों पर की थी।

आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का प्रमुख चेहरा और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं इन खबरों पर असम के नागांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी टिप्पणी करते हुए शनिवार को कहा कि वह (सुष्मिता देव) हमारे साथ बहुत समय तक रहीं, वह कांग्रेस का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वह हमारी पार्टी की एक बहुत सम्मानित नेता हैं।

We want to make it clear that All India Mahila Congress president Sushmita Dev has not resigned from the party: Media Department, Assam Pradesh Congress Committee https://t.co/05ZDi4ZZGA