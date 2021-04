असम: BPL कोरोना रोगियों को मुफ्त मिलेगी रेमेडिसविर दवा, हिमंत बिस्वा बोले- हमारे पास पर्याप्त स्टॉक

India

oi-Akarsh Shukla

दिसपुर। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। महामारी के बढ़ते संक्रमण की वजह से अब दवाई और बेड की कमी संबंधी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर दवाई रेमेडिसविर की कमी से बचने के लिए अब केंद्र सरकार ने इसके अत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। वहीं असम में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारक कोरोना रोगियों के लिए रेमेडिसविर दवा मुफ्त में देने का ऐलान किया है। शनिवार को असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, अस्पतालों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए हमारे पास रेमेडिसविर इंजेक्शन के पर्याप्त स्टॉक है।

असम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच कोविड-19 मामलों में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। महामारी में गरीबों को दवा ना खरीदनी पड़े इसके लिए राज्य सरकार ने बीपीएल रोगियों को बड़ी राहत दी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को बताया, 'बीपीएल रोगियों को रेमेडिसविर मुफ्त प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर-बीपीएल रोगियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम द्वारा रेमेडिसविर की खरीद की दर के बराबर रेमेसदिविर का खर्च वहन करना होगा।'

Remdesivir will be provided free of cost to BPL patients while non-BPL patients will have to bear the cost of Remdesivir at the rate equal to the rate of procurement of Remdesivir by National Health Mission, Assam: State Health Department