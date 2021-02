गुजरात नगर निगम चुनाव: AAP ने सूरत में जीती 27 सीटें, 26 को गुजरात जाएंगे केजरीवाल

India

oi-Kapil Tiwari

गांधीनगर। गुजरात के 6 महानगरों में हुए नगर निगम चुनाव में भले ही बीजेपी का प्रदर्शन शानदार नजर आ रहा हो, लेकिन सूरत में आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। दरअसल, AAP ने सूरत में 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत से पार्टी में जश्न का माहौल है और इसी जश्न के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सूरत में एक रोड शो करेंगे। अरविंद केजरीवाल का ये दौरा सूरत में पार्टी की जीत को लेकर ही रहेगा।

इन 6 शहरों में हुए नगर निगम के चुनाव

आपको बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में नगर निगम की 567 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इसमें बीजेपी अभी 93 सीटें जीत चुकी है। वहीं आप को सूरत में 27 सीटों पर जीत मिली है।

Aam Aadmi Party (AAP) Convener and Delhi CM Arvind Kejriwal to visit Gujarat and hold a roadshow in Surat on 26th February. This comes in the light of the party's performance in #GujaratMunicipalElection2021

(File photo) pic.twitter.com/68n4covMJc