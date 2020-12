भारत-चीन तनाव के बीच लेह पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख नरवणे, LAC पर तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) भारत-चीन के बीच पिछले कई महीनों से तनाव जारी है। इस बीच भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकंद नरवणे (MM naravane) ने चुशुल सेक्टर में रेजांग ला के पास इंडियन आर्मी द्वारा कब्जाए रेचिन ला का दौरा किया। बता दें कि एमएम नरवणे 'फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स' की एकदिवसीय यात्रा पर लेह पहुंचे हैं। भारतीय सेना द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख ने बुधवार को चीन की सीमा से सटे कई इलाकों का दौरा किया।

सेना ने बताया कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवने ने रेचिन ला में सीमा पर तैनात अग्रिम पंक्ति पर सैनिकों के निवास स्थान की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने एलएसी के साथ सैनिकों को सहज बनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मिली जानकारी के मुताबिक जनरल एमएम नरवने ने बेस तारा का दौरा किया और स्थानीय कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारतीय सैनिकों के जवानों के उच्च मनोबल और तत्परता की स्थिति की सराहना की।

Indian Army chief General MM Naravane undertook on the spot inspection of the state of habitat of troops on the forward line of defences at Rechin La. He appreciated the efforts made by the formation to make troops comfortable along the LAC: Indian Army https://t.co/bcsluF5pAM