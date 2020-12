अमेरिका: किसान प्रदर्शन में खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी, वीडियो भी आया सामने

India

oi-Pallavi Kumari

Statue of Mahatma Gandhi defaced by Khalistani in US: अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थित भारतीय दूतावास के सामने महात्मा गांधी मेमोरियल प्लाजा में महात्मा गांधी की मूर्ति को 12 दिसंबर, 2020 को खालिस्तानी द्वारा तोड़ा गया। खालिस्तानियों ने इस घटना को अंजाम किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया। भारत के किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका में भी कुछ दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी न्यूज एजेंसी ने शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने किसी कपड़े से ढ़क दिया है। प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के झंडे भी लहराए गए थे।

ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन के विदेशी प्रदर्शन में खालिस्तान के झंडे लहराए गए हों। इससे पहले भी लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के दौरान में खालिस्तान के झंडे लहराए गए थे।

The statue of Mahatma Gandhi at the Mahatma Gandhi Memorial Plaza in front of the Embassy was defaced by Khalistani elements on December 12, 2020: Indian Embassy in Washington DC, US https://t.co/QHGhkV8Agc