रेलवे ट्रैक पर बदहवास चल रहा था अनाथ बच्चा, लोको पायलट ने परिवार वालों से मिलाने के लिए क्या किया ? जानिए

मुंबई, 24 जुलाई: सेंट्रल रेलवे के एक लोको पायलट ने एक गुमशुदा और अनाथ बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलाने के लिए जो किया है, ऐसा आमतौर पर कम ही सुनने को मिलता है। लोको पायलट ने बिना अपनी ड्यूटी से समझौता किए उस बच्चे को अपने साथ बिठाया, उसे खाना खिलाया और ड्यूटी पूरी होने के बाद उसे उसके परिवार वालों से मिलवाने की मुहिम में जुट गया। काफी प्रयासों के बाद उसका मिशन कामयाब हुआ और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के जरिए 12 साल के उस बच्चे के परिवार वालों से संपर्क हो गया।

English summary

What is done by a loco pilot of Central Railway to reunite a missing and orphaned child with his family is rarely heard