Coronavirus: भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी ट्रेनों के संचालन को बंद करने का किया ऐलान

नई दिल्ली। देशभर में फैले कोरोना वायरस के खतरे के चलते भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 31 मार्च तक के लिए सभी यात्री ट्रेनों के संचालन को रोकने का फैसला लिया है। बता दें कि फिलहाल 400 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जिनका संचालन पूरा होने के बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर रोक दिया जाएगा और इसके बाद इनके संचालन को रोक दिया जाएगा। सभी बड़े स्टेशनों को खाली कराया जाएगा।

Strengthening precautions against COVID-19, Railways has decided that no passenger train will run up to 31st March.

