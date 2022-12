'हिंदू 40 की उम्र तक रखते हैं कई महिलाओं से अवैध संबंध..', विवादित बयान पर बदरुद्दीन अजमल ने मांगी माफी

हिंदुओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने हिंदू विरोधी आपत्तिजनक बयान देने के बाद माफी मांग ली है। ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं केवल इतना चाहता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करे और उन्हें शिक्षा और रोजगार दे।

Assam | If my words hurt anyone's sentiments, I take back my words. I had no intention to hurt anyone's sentiments. I only want that the govt should do justice to minorities & give them education & employment: AIUDF President & MP Badruddin Ajmal, on his yesterday's statement https://t.co/OepSvZD32d pic.twitter.com/zLauIUgu1l