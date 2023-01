एयर इंडिया पेशाबकांड: वकील के तर्क को पद्म पुरस्कार विजेता नृत्यांगना ने किया खारिज, कही ये बात

Air India Peesing: एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोपों को आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने अजीब तर्क देते हुए खारिज कर दिया था।

एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब करने के आरोप में शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वह न्यायिक हिरासत में है। मिश्रा की गिरफ्तारी को उसके वकील ने गलत बताया है। वकील का कहना है कि महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी, ऐसे में शंकर मिश्रा महिला की सीट तक पहुंच ही नहीं सकते थे। महिला की तरफ से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। महिला ने खुद ही सीट पर पेशाब की थी। क्योंकि वह एक कथक डांसर है। 80 प्रतिशत कथक डांसर्स के साथ इस तरह की समस्या होना आम बात है।

Delhi | I do not agree with it at all, I think it is the weirdest reasoning that has ever been put forth. Any peeing or not peeing is not related to any vocation at all: Padma Awardee Kathak dancer Shovana Narayan pic.twitter.com/QSu8MsURIc