Tata की हुई Air India, 68 साल बाद 'महाराजा' की घर वापसी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर: टाटा सन्स की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। एयर इंडिया खरीदने के लिए उसकी लगाई हुई बोली पर सरकार की मुहर लग गई है और अब नेशनल कैरियर टाटा की हो चुकी है। 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर टाटा सन्स की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड इस नीलामी की विजेता बनी है। इस साल दिसंबर तक सारा लेन-देन पूरा हो जाने की उम्मीद है। यह घोषणा डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने की है। बता दें कि इस नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही करीब 68 साल बाद टाटा कंपनी को एयर इंडिया पर मालिकाना हक फिर से मिल गया है।

English summary

Tata Sons is going to become the owner of Air India after 68 years, its bid of Rs 18,000 crore has got the green signal