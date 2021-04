लोगों की लापरवाही से आई कोरोना की दूसरी लहर- रणदीप गुलेरिया

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें बहुत बड़े स्तर पर इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं। इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दूसरी लहर के कारणों का जिक्र किया है। शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आज जो हालात हैं, उसके 2 मुख्य कारण हैं।

लोगों की लापरवाही ने वायरस में म्यूटेशन पैदा हुआ- गुलेरिया

गुलेरिया के मुताबिक, जनवरी-फरवरी में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भी अगर संक्रमण बढ़ा है तो उसमें लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण जब शुरू हुआ था तो मामले कम होने लगे थे, लेकिन लोगों ने उसके बाद गाइडलाइन का पालन करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वायरस में म्यूटेशन और संक्रमण तेजी से फैलने लगा।

