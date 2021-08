J&K: कितने बाहरी लोगों ने आर्टिकल 370 हटने के बाद खरीदी संपत्ति, मोदी सरकार ने संसद को बताया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 10 अगस्त: मोदी सरकार ने संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि पिछले दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर से बाहर के कितने लोगों ने वहां संपत्ति खरीदी है। बता दें कि इस संबंध में पिछले साल ही मोदी सरकार ने स्थानीय कानूनों में बदलाव किए थे, जिसके चलते राज्य के बाहर के लोगों के लिए भी वहां जमीन खरीदने का रास्ता साफ हो गया था। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने संसद को दिए लिखित जवाब में अभी तक वहां बाहर के दो लोगों की ओर से संपत्तियां खरीदने की जानकारी दी है। बता दें कि बीते 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए खत्म करने के दो साल पूरे हुए हैं, जिसकी वजह से इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था।

English summary

Since the removal of Article 370 in Jammu and Kashmir, two people from outside states have bought two properties here, the Modi government informed the Parliament