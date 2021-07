ममता बनर्जी के बयान के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का पलटवार, बोले- महामारी पर बेशर्म राजनीति से बचें

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 1 जुलाई। कोरोना वायरस संकट के बीच कोविड वैक्सीन को लेकर सियासत जारी है। बीते बुधवार ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल को उससे भी छोटे राज्यों की तुलना में कम कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। सीएम ममता ने कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है इसलिए हम कोलकाता में सिर्फ सेकेंड डोज दे रहे हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पर अब इशारों ही इशारों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज (गुरुवार) ने आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक हस्तियां कोविड वैक्सीन को लेकर गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।

डॉ. हर्षवर्धन ने एक के बाद एक अपने कई ट्वीट में राज्यों को की जाने वाली वैक्सीन आपूर्ति की जानकारी दी है। अपने पहले ट्वीट में हर्षवर्धन ने लिखा, मेरी जानकारी में देश के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान के संबंध में विभिन्न नेताओं द्वारा गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी की जा रही है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम वह महामारी के बीच ओछी राजनीति करने से बचें। यहां कुछ फैक्ट बताए जा रहे हैं जिससे जनता को ऐसे राजनेताओं की नीयत के बारे में पता चलेगा।

Union Health Minister tweets facts regarding nationwide #COVID19 vaccination drive

"I'm seeing irresponsible statements from various leaders regarding largest vaccine drive. I request them to desist from their shameless urge to play politics even in midst of pandemic," he tweets pic.twitter.com/AJ5vIAa6iy