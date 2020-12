आदित्य चोपड़ा ने अनुष्का से कहा था-'मुझे नहीं लगता कि तुम गुड लुकिंग हो', रो पड़ी थी एक्ट्रेस

Aditya Chopra, who once told Anushka Sharma that she is not the good-looking girl: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा की गिनती स्टाइलिश और खूबसूरत एक्ट्रेस में की जाती हैं। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अनुष्का ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण' में अनुष्का शर्मा ने मशहूर प्रोड्यूसर-डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के बारे में एक बेहद ही चौंकाने वाली बात कही है। मालूम हो कि साल 2008 में यशराज बैनर की फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' से बॉलीवुड में पैर रखने वाली अनुष्का को फिल्म ऑफर करते वक्त आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि 'आप सुंदर नहीं है, आप बहुत प्रतिभाशाली तो हो लेकिन गुड लुकिंग नहीं हो'।

English summary

Director Aditya Chopra in one of the episodes of Koffee With Karan, who once told Anushka that she is not the most good-looking girl.