बिहार: चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की बड़ी कार्रवाई, 15 नेताओं को JDU से किया निष्कासित

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुरू होने वाले मतदान में अब सप्ताह ही शेष हैं ऐसे में जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने 15 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जेडीयू ने एक विधायक, पूर्व विधायकों और पार्टी के पूर्व मंत्रियों समेत 15 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित करते हुए छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस बात की जानकारी जेडीयू के महासचिव नवीन आर्या ने मंगलवार को दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निष्कासित किए गए सभी 15 नेता एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। निष्कासित नेताओं में दुमरांव से वर्तमान विधायक ददन यादव, पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान, भगवान सिंह कुशवाहा, डॉ रणविजय सिंह, सुमित कुमार सिंह, कंचन कुमारी गुप्ता, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अरुण कुमार युवा जेडीयू, तजम्मूल खान, अमरेश चौधरी, शिव शंकर चौधरी, सिंधु पासवान, करतार सिंह यादव, राकेश रंजन, मुंगेरी पासवान शामिल हैं।

