कोरोना पर बड़ी जीत: देश की 75% वयस्क आबादी हुई डबल वैक्सीनेटेड, PM मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली, 30 जनवरी। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में देश ने एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है। जनवरी, 2021 से शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अब तक भारत ने अपनी 75 फीसदी वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये खुशखबरी रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांडविया के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए देश को इस उपलब्धि की बधाई दी।

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा,

गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया के कई देश पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं। वर्तमान में भारत कोविड-19 की तीसरी लहर से गुजर रहा है, हालांकि टीकाकरण की बदौलत इस बार महामारी ने दूसरी लहर जितना आतंक नहीं मचाया। देश में 16 जनवरी, 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, हालांकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की अनुमति 1 मई, 2021 से दी गई थी। फिलहाल देश में अब 165 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।

