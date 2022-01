Covid 19: बीते 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 234281 नए केस, भारत की 75% वयस्क आबादी को लगा टीका

India

नई दिल्ली, 30 जनवरी। देश में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है लेकिन इस बार जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनमें कोरोना के हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,34,281 नए केस सामने आए हैं और 893 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,52,784 लोग ठीक होकर अस्पताल से लौटे भी हैं।

देश में इस वक्त एक्टिव केस 18,84,937 हैं तो वहीं देश का डेली positivity rate 14.50% हो गया है। तो वहीं वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 1,65,70,60,692 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बताया है कि 'सबका साथ, सबका प्रयास के मंत्र के साथ, भारत में 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।' तो वहीं कल तक भारत में शनिवार को कोरोना वायरस के लिए 16,15,993 सैंपल टेस्ट किए गए, कल तक कुल 72,73,90,698 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।

अगर राज्यों की बात करें तो मिज़ोरम में कोरोना वायरस के 1,819 नए मामले सामने आए और कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है जबकि झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,038 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,675 लोग डिस्चार्ज हुए और 3 लोगों की मौत हुई है।

शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड और टीकाकरण की स्थिति को लेकर एक हाईलेवल बैठक की थी। जिसमें 5 राज्यों ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना आयुक्त शामिल थे। बैठक में मनसुख मंडाविया ने कहा कि अधिकांश राज्यों में सक्रिय मामलों और सकारात्मकता दर में पिछले दो हफ्तों में गिरावट देखी गई है।

क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट की उत्पत्ति में है चूहों का हाथ? रिसर्च में वैज्ञानिकों को पता चली कई बात

आपको बता दें कि कोरोना की ये तीसरी लहर है, जिसके बारे में के एक निजी अस्पताल, मैक्स हेल्थकेयर ने अपनी स्टडी के आधार पर ये दावा किया है कि कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा (तीसरी) लहर में संक्रमण से मरने वाले 60 फीसदी मरीज वो हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। इस बार मरीज बढ़े जरूर हैं लेकिन स्थिति भयानक नहीं है लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं क्योंकि सावधानी ही बचाव है।

More than 75% of the eligible population in the country is fully vaccinated: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/9XuZLqReCd

