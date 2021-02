देश के 75 फीसदी Covid-19 एक्टिव केस केरल और महाराष्ट्र में, इतने लोगों को लगी वैक्सीन: स्वास्थ्य मंत्रालय

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण बताया कि केरल और महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के 75 फीसदी से अधिक सक्रिय मामले हैं। केरल में देश के लगभग 38 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में देश के लगभग 37 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,17,00,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने सख्त कोविड-19 नियमों को लागू किया है, साथ ही कई जिलो में लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस मामलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफ में बताया कि देश के 75 फीसदी एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में ही हैं।

There are still 2 states that have 75% active cases -Kerala & Maharashtra. Kerala has 38% of the total active cases of the country while Maharashtra has 37% of the total active cases. Karnataka has 4% & Tamil Nadu has 2.78% active cases: Rajesh Bhushan, Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/6F0sIB8uts