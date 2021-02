कोरोना का प्रकोप: कर्नाटक ने बंद की सीमाएं, केरल के सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिख की शिकायत

India

oi-Akarsh Shukla

तिरुवनन्तपुरम। महाराष्ट्र-केरल समेत कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारने लगा है, यहां कोविड-19 मामलों में दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर, कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ कर्नाटक ने एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र-केरल से लगी अपनी सीमाओं को बंद लिया है। इन राज्यों से कर्नाटक में सिर्फ उन्हें ही प्रवेश करने दिया जा रहा है जिसके पास कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव है। कर्नाटक के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे खत में कहा कि कोरोना वायरस संकट के नाम पर कर्नाटक सरकार ने अपनी सीमाएं बंद कर ली हैं जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक सरकार का यह फैसला भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत है। राज्यों द्वारा लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने से रोकना निर्देशों के खिलाफ है। बता दें कि इस मामले पर अब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भी सफाई दी है।

Kerala CM Pinarayi Vijayan writes to PM Narendra Modi regarding 'new restricts imposed by Govt of Karnataka on the entry of people coming from Kerala'.

"Imposing restrictions of inter-state movement of people by states is contrary to instructions of Govt of India," he writes. pic.twitter.com/ZEa8fujnA6