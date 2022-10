तेलंगाना: दिवाली पर महिला ने पड़ोसियों से की अभद्रता, दीया फेंका और गाली दी

Hyderabad

oi-Neeraj Kumar Yadav

तेलंगाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो दिवाली के दिन का बताया जा रहा है। जिसमें एक महिला दीया को लात मारती और पड़ोसियों को गाली देती हुई दिखाई दे रही है। महिला के इस कृत्य की लोग काफी अलोचना भी कर रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है।

Telangana: A viral video on social media shows a woman kicking Diyas & abusing neighbours as they were trying to light Diyas on Diwali

There was no Christian-Hindu angle, neighbours had some issues. Case filed against woman kicking Diyas; further probe on: Chikkadpally Inspector