भिवानी: दिल्ली कूच कर रहे किसान की सड़क हादसे में मौत, ट्रक ड्र्राइवर के खिलाफ केस दर्ज

Haryana

oi-Vinay Saxena

भिवानी। हरियाणा के ​भिवानी में दिल्ली कूच कर रहे एक किसान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो किसान घायल हो गए। हादसा ट्रक की वजह से हुआ, जिसने किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हादसे में घायल हुए दोनों किसानों को रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, हादसा भिवानी जिले के मुंढाल गांव के पास बैरियर पर हुआ। आक्रोशित किसानों ने करीब आठ घंटे तक दिल्ली हिसार मार्ग पर जाम लगाए रखा। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य मौके पर पहुंचे और किसानों की मांग के अनुरुप हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद ही किसान जाम खोलने को राजी हुए।

ट्रक ने पीछे से मारी ट्रैक्टर को टक्कर

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 3:30 बजे हांसी की तरफ से किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। गांव मुंढाल के पास पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर में बैठे किसान तान्हा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दो किसान घायल हो गए। किसान उसी वक्त वहीं पर सड़क पर बैठ गए।

Haryana Police has registered a case against a truck driver who hit a tractor-trolley from behind in Mundhal, Bhiwani leading to the death of a protesting farmer going to Delhi. Two others were also injured in the incident: Police