अहमदाबाद में AAP की तिरंगा यात्रा, भगवंत मान बोले- पंजाब के बाद हम कर रहे गुजरात की तैयारी

Gujarat

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 2 अप्रैल: पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात पर है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे। हाल ही में गुजरात के कई निकाय चुनावों में AAP को अच्छा रिस्पांस मिला था, ऐसे में अब पार्टी नेता वहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा शुरू की।

AAP की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। इस पर मान और केजरीवाल काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झंडे गाड़े हैं। अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया है यानी उनकी सरकार बन गई है। ऐसे में अब वो गुजरात की तैयारी कर रहे हैं। वहीं AAP ने दावा किया कि गुजरात में उनकी लहर दिख रही है। वहां पर मफलर मैन के साथ स्पाइडर मैन (भगवंत मान) भी मौजूद हैं।

छत से गिरने से बचा शख्स

वहीं AAP के रोड शो में काफी ज्यादा भीड़ मौजूद थी, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग AAP नेताओं को देखने के लिए छतों पर पहुंचे। इस दौरान एक शख्स का संतुलन बिगड़ा और वो छत से गिर गया। हालांकि वक्त रहते उसे ऊपर खींच लिया गया। मान और केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर उसका हाल पता किया।

#WATCH | A man was saved from falling off the roof of a seemingly dilapidated house during the roadshow of AAP national convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal along with Punjab CM Bhagwant Mann in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/ZonxMqZc5y