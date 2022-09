क्यों नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हवाई जहाज से हो रही है तुलना ? पीएम मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गांधीनगर, 29 सितंबर: गुजरात के गांधीनगर कैपिटल स्टेशन से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। ट्रेन-18 के नाम से जाने जानी वाली यह ट्रेन पीएम मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन से मुंबई सेंट्रेल के बीच चलने वाली यह ट्रेन तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी, लेकिन यह पहले से चल रही दोनों मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले भी काफी एडवांस है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके यात्रियों को हवाई जहाज जैसा कंफर्ट मिलेगा, जबकि इसकी स्पीड भी अधिक होगी और इसमें एडवांस सुरक्षा प्रणाली भी लगाई गई है।

English summary

PM Modi will flag off the new Vande Bharat Express train from Gandhinagar. According to the Railways, passengers will get the comfort of an airplane in this