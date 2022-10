morbi bridge Collapse: ओवरब्रिज बनाने वाली एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, अब तक 132 शव बरामद

Gujarat

oi-Neeraj Kumar Yadav

गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर बने एक ओवरब्रिज के गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। ओवरब्रिज गिरने की वजह से 200 से अधिक लोग नदी में गिर गए। जिसकी वजह से 132 लोगों की मौत हो गई। 177 लोगों का अबतक सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि 19 का इलाज जारी है। सेना, नौसेना, वायु सेना, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। मामले में मोबरी बी डिवीजन पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाशभाई देकावड़िया की तरफ से पुल के रखरखाव और एमजीएमटी एजेंसियों के खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) और 114 (अपराध होने पर उपस्थित होने वाला) भारतीय दंड संहिता की तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

#MorbiTragedy | FIR filed by Morbi B Division Police Insp Prakashbhai Dekavadiya against maintenance & mgmt agencies of the bridge, u/s 304 (culpable homicide not amounting to murder), 308 (attempt to commit culpable homicide) & 114 (abettor present when offence is committed) IPC