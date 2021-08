गुजरात की सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन चिमनी में गिरे 6 मजदूर

Gujarat

oi-Akarsh Shukla

पोरबंदर, 12 अगस्त। गुजरात के पोरबंदर जिले में आज (गुरुवार) बड़ा हादसा हो गया। यहां रानावाव स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में कम से कम 4 मजदूर चिमनी में गिर गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब मजदूर चिमनी के निर्माण में लगे हुए थे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दमकल विभाग को बुलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एंबुलेंस और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंच गया है, घायलों को चिमनी से निकालने की कोशिश जारी है।

जिला कलेक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि छह मजदूर चिमनी के अंदर गिर गए हैं और कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वे किस हालत में होंगे। उन्होंने बताया कि चिमनी 85 मीटर लंबी है और मजदूर इसे अंदर से पेंट कर रहे थे। एनडीआरएफ और तटरक्षक बल की दो टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। शर्मा ने कहा कि वे इस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि चिमनी कर्मचारियों पर न गिरे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राहत और बचाव कार्यों पर जिला कलेक्टर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

